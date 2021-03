Moueffek-Napoli, possibile sostituto di Hysaj: ecco quanto costa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Moueffek-Napoli, il club avrebbe trovato il possibile sostituto di Hysaj. Moueffek del Saint-Etienne costa intorno ai 5 milioni di euro L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 marzo 2021), il club avrebbe trovato ildidel Saint-Etienneintorno ai 5 milioni di euro L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Hysaj, non c'è accordo sul rinnovo, piace Moueffek, ecco il prezzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Hysaj, non c'è accordo sul rinnovo, piace Moueffek, ecco il prezzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Hysaj, non c'è accordo sul rinnovo, piace Moueffek, ecco il prezzo - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli-Hysaj, non c'è accordo sul rinnovo, piace Moueffek, ecco il prezzo - NapoliCalciogol : Napoli, caccia al vice Di Lorenzo: occhi su Moueffek del Saint-Etienne -