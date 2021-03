Morata: «Sono felice alla Juventus, anche Cristiano Ronaldo lo è» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Morata, la confessione: «Juve? Colpa di tutti. Sul futuro mio e di Cristiano…». L’attaccante parla dal ritiro della Spagna Alvaro Morata è stato intervistato da El Larguero dal ritiro della Nazionale spagnola. L’attaccante ha parlato molto di Juventus. STAGIONE alla JUVE – «E’ stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dalla Champions come l’errore dopo 1 minuto o al 90esimo, il rigore non dato… È colpa di tutti. Sono piccoli dettagli, se io per esempio avessi segnato di testa saremmo ai quarti. Sono dettagli e vediamo il lato positivo, abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo una finale di Coppa Italia da giocare. Il campionato è sempre difficile, dopo 9 anni di successi questa è una stagione di cambiamenti». PER TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), la confessione: «Juve? Colpa di tutti. Sul futuro mio e di…». L’attaccante parla dal ritiro della Spagna Alvaroè stato intervistato da El Larguero dal ritiro della Nazionale spagnola. L’attaccante ha parlato molto di. STAGIONEJUVE – «E’ stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dChampions come l’errore dopo 1 minuto o al 90esimo, il rigore non dato… È colpa di tutti.piccoli dettagli, se io per esempio avessi segnato di testa saremmo ai quarti.dettagli e vediamo il lato positivo, abbiamo vinto la Supercoppa e abbiamo una finale di Coppa Italia da giocare. Il campionato è sempre difficile, dopo 9 anni di successi questa è una stagione di cambiamenti». PER TUTTE LE ...

