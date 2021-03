Marta, accoltellata mentre faceva jogging, è cosciente. Il legale dell'aggressore: "Gesto atipico" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Marta Novello è sveglia, cosciente e ha voluto parlare con i genitori. La notizia, arrivata stasera dai sanitari dell’ospedale Cà Foncello di Treviso, spezza l’angoscia durata due giorni per le condizioni di salute della 26enne, accoltellata con 20 fendenti da un 15enne in bicicletta. Stava facendo jogging lungo via Marignana, una lunga strada alberata di Marocco di Mogliano fiancheggiata da monumentali ville venete e cascine di campagna, quando è stata assalita alle spalle e ridotta in gravi condizioni. Venerdì il suo aggressore sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto per tentato omicidio alla presenza del pm del Tribunale dei minori di Venezia Giulia Dal Pos, che ieri ha voluto effettuare un sopralluogo nel punto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021)Novello è sveglia,e ha voluto parlare con i genitori. La notizia, arrivata stasera dai sanitari’ospedale Cà Foncello di Treviso, spezza l’angoscia durata due giorni per le condizioni di salutea 26enne,con 20 fendenti da un 15enne in bicicletta. Stava facendolungo via Marignana, una lunga strada alberata di Marocco di Mogliano fiancheggiata da monumentali ville venete e cascine di campagna, quando è stata assalita alle spalle e ridotta in gravi condizioni. Venerdì il suosarà sottoposto a interrogatorio di garanzia per la convalida’arresto per tentato omicidio alla presenza del pm del Tribunale dei minori di Venezia Giulia Dal Pos, che ieri ha voluto effettuare un sopralluogo nel punto ...

