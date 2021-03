Lockdown in Germania | la Merkel sommersa dalle critiche ci ripensa e revoca le restrizioni dure | «Scusate | è stato un errore»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dietrofront: ilrafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua into da Angela. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Germania

Sono 15.813 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, dove 248 persone sono morte di Covid. Il Robert Koch Institut aggiorna il totale delle persone colpite ...Ilrafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua inè stato revocato da Angela Merkel. Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi minuti dall'inizio di un ...Le nuove misure che segnano la prosecuzione del lockdown della Germania non sono piaciute a molti, quindi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato a sorpresa i ministri presidenti dei Laender ...I futures sul greggio avanzano di oltre 3% dopo che una nave si è incagliata nel Canale di Suez sollevando timori per l'offerta anche se i timori di una lenta ripresa della domanda a causa dei lockdow ...