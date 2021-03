Johnny Depp | lo strano caso dell’ospite inatteso e Amber Heard non c’entra

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha rotto una porta. È entrato. Si è servito da bere. Ha poi fatto una doccia. Tutto a casa di. Quando il pirata non era in casa. È accaduto a Hollywood. Nella villa del divo di I pirati dei Caraibi. L’ex divo, visto che il suo Jack Sparrow è stato “cancellato” dai prossimi capitoli della saga e sostituito da una piratessa (si è parlato addirittura di, l’ex moglie). Stessa fine, per il suo ruolo nella saga di Animali fantastici…(57 anni) e la sua villa/castello gotico immersa nelle Hollywood Hills. È lì che il divo ha ricevuto la visita di un ospite “”, scrive TMZ.: chi era l’ospiteIl fatto è che la villa hollywoodiana del divo, un castello in stile ...

Corriere : Johnny Depp, intruso entra nella sua villa, fa una doccia e si prepara un drink: arrestato

Non è un periodo facile per Johnny Depp: oltre all' infinita battaglia legale con Amber Heard , ha anche subito l'intrusione di uno sconosciuto nella sua villa di Hollywood . E, oltretutto, si tratta del secondo episodio simile. Un uomo si è infilato nella super villa hollywoodiana dell'attore, si è preparato un drink e poi si è fatto una doccia. Un homeless che aveva sete, e a quanto pare anche caldo. Poi è arrivata la polizia. Non è la prima bizzarra irruzione in casa di Depp. Pare che il misterioso uomo sia un senzatetto (non sono state rese note altre informazioni).