In Veneto cresce l’agricoltura femminile under 40 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo i dati diffusi da Cia Veneto, nonostante la crisi generale del settore le imprese agricole giovanili sono aumentate dello 0,4% e quelle femminili giovanili dell’1,2% In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale delle aziende agricole, pari a 61.844 unità. Nel corso del 2020, però, ne sono scomparse 292, il 2%. Un segnale di speranza è rappresentato dalle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo i dati diffusi da Cia, nonostante la crisi generale del settore le imprese agricole giovanili sono aumentate dello 0,4% e quelle femminili giovanili dell’1,2% Inle imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale delle aziende agricole, pari a 61.844 unità. Nel corso del 2020, però, ne sono scomparse 292, il 2%. Un segnale di speranza è rappresentato dalle… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

mattinodipadova : Finisce in terapia intensiva il 10-11 per cento dei ricoverati, in provincia di Padova il 22 per cento; lo 0.5 per… - tribuna_treviso : Finisce in terapia intensiva il 10-11 per cento dei ricoverati, in provincia di Padova il 22 per cento; lo 0.5 per… - CorriereAlpi : Finisce in terapia intensiva il 10-11 per cento dei ricoverati, in provincia di Padova il 22 per cento; lo 0.5 per… - nuova_venezia : Finisce in terapia intensiva il 10-11 per cento dei ricoverati, in provincia di Padova il 22 per cento; lo 0.5 per… - PCagnan : Ricoveri nelle terapie intensive Covid in Veneto: ultraottantenni dimezzati, cresce la fascia tra 60 e 69 anni - Il… -