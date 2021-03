Ilenia Fabbri | l’ex marito voleva scioglierla nell’acido

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudio Nanniuccideree poiper renderla irriconoscibile, era questo il suo piano iniziale, cominciato addirittura ad ottobre. 3 mesi di congetture, 3 mesi di progettazione, insieme al sicario Pierluigi Barbieri. Avevano persino scavato una fossa, delle dimensioni simili a quelle di una tomba: era lì che avrebbero dovuto seppellire. È quanto emerso dall’interrogatorio del 17 marzo, e riportato da Il resto del Carlino. Poi hanno abbandonato questa ipotesi perché troppo rischiosa, optando per la rapina finita male. Quando Barbieri fa notare a Nanni che ci sarebbe stato un grosso inconveniente: con questi piani,sarebbe stata trovata in casa morta proprio da Arianna. Una “delicatezza”, quella del sicario, ...

Altra confessione choc del sicario: "Già mesi fa Nanni preparò con le sue mani la tomba per l'ex moglie sotto un cavalcavia. Poi cambiò piano" ...
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri accusato di essere il mandante del femminicidio dell'ex moglie ...