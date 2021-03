Il vaffa di Salvini a Ue e Biden. La Lega russa e vuole Sputnik (subito) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hic et nunc. La Lega vuole il vaccino russo Sputnik V, con o senza l’approvazione dell’Ema. È questa la richiesta del gruppo dei deputati leghisti contenuta in una mozione sui vaccini presentata mercoledì mattina. “È necessaria un’accelerazione sul fronte del vaccino russo Sputnik V, utilizzato in oltre 50 Paesi al mondo, promuovendone il rapido esame da parte dell’Agenzia europea dei medicinali”, si legge nella mozione di cui è primo firmatario il deputato del Carroccio Massimiliano Panizzut. “In caso di inerzia” i leghisti chiedono di verificare “la possibilità di una sua valutazione e utilizzo a livello nazionale, sulla scia di quanto fatto da altri Paesi europei”. Ovvero di procedere alla produzione e alla distribuzione del farmaco sviluppato dall’Istituto Gamaleya e dal ministero della Difesa russo anche qualora ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hic et nunc. Lail vaccino russoV, con o senza l’approvazione dell’Ema. È questa la richiesta del gruppo dei deputati leghisti contenuta in una mozione sui vaccini presentata mercoledì mattina. “È necessaria un’accelerazione sul fronte del vaccino russoV, utilizzato in oltre 50 Paesi al mondo, promuovendone il rapido esame da parte dell’Agenzia europea dei medicinali”, si legge nella mozione di cui è primo firmatario il deputato del Carroccio Massimiliano Panizzut. “In caso di inerzia” i leghisti chiedono di verificare “la possibilità di una sua valutazione e utilizzo a livello nazionale, sulla scia di quanto fatto da altri Paesi europei”. Ovvero di procedere alla produzione e alla distribuzione del farmaco sviluppato dall’Istituto Gamaleya e dal ministero della Difesa russo anche qualora ...

