Il parto di Zara Philips sul pavimento di casa, la regina Elisabetta è al decimo nipotino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Terzo figlio per Zara Philips e Mike Tindall ma il parto è stato davvero insolito, velocissimo. Il piccolo Lucas Philip non ha dato il tempo alla mamma di andare in ospedale, è nato sul pavimento di casa, sul pavimento del bagno. Senza grande preavviso è arrivato un nuovo royal baby in famiglia e la regina Elisabetta è al suo decino nipotino. La sovrana e il principe consorte non vedono l'ora di incontrare il royal baby, ovviamente quando tutto sarà possibile in sicurezza. Nel nome del figlio di Zara Philips un omaggio al bisnonno Filippo. Lucas Philips è nato il 21 marzo ma solo questa mattina è stato annunciato da un portavoce della coppia che il piccolo è nato.

