Draghi sferza le Regioni sulla campagna vaccinale: «Differenze inaccettabili». E apre alla ripartenza della scuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Il 26 marzo 2020, il Consiglio europeo riconosceva la pandemia di Covid-19 come una sfida senza precedenti per l’Europa. A un anno di distanza, dobbiamo fare tutto il possibile per la soluzione della crisi sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus. Sappiamo come farlo: abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci. Tre sono già in via di somministrazione, mentre un quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in apertura dell’intervento in Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. «Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani – ha proseguito il presidente Draghi -. Il Governo è determinato a portare avanti la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Il 26 marzo 2020, il Consiglio europeo riconosceva la pandemia di Covid-19 come una sfida senza precedenti per l’Europa. A un anno di distanza, dobbiamo fare tutto il possibile per la soluzionecrisi sanitaria legatapandemia di Coronavirus. Sappiamo come farlo: abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci. Tre sono già in via di somministrazione, mentre un quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile». Così il presidente del Consiglio Mario, in apertura dell’intervento in Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. «Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani – ha proseguito il presidente-. Il Governo è determinato a portare avanti la ...

Advertising

infoitinterno : Draghi sferza le Regioni sulla campagna vaccinale: «Differenze inaccettabili». E apre alla ripartenza della scuola… - Pedro69280970 : RT @FDI_Parlamento: Draghi è come Conte. Giorgia Meloni sferza il governo: nel dl Sostegni cifre ridicole per le imprese - Il Tempo https:/… - mruspandini : Draghi è come Conte. Giorgia Meloni sferza il governo: nel dl Sostegni cifre ridicole per le imprese - Il Tempo - hockeybotabc : RT @FDI_Parlamento: Draghi è come Conte. Giorgia Meloni sferza il governo: nel dl Sostegni cifre ridicole per le imprese - Il Tempo https:/… - GHERARDIMAURO1 : RT @FDI_Parlamento: Draghi è come Conte. Giorgia Meloni sferza il governo: nel dl Sostegni cifre ridicole per le imprese - Il Tempo https:/… -