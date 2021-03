Con Bibi o contro Bibi | i risultati del voto in Israele Il video

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con, idelin“Con. Idelin” è il titolo del dibattito ospitato da Formiche per commentare gli esiti elettorali in. Sono intervenuti Fiamma Nirenstein, Editorialista de Il Giornale e membro del Jerusalem Center for Public Affairs e Jonathan Pacifici, Chairman dello Jewish Economic Forum.