Ci aspettano splendide giornate di Primavera

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) In arrivoprimaverili Avremo modo di ragionare su aprile e sul trend meteo climatico che potrebbe riservarci. Caldo? Oppure freddo? Magari temporali e grandinate? Probabile che ci sia un po’ di tutto, probabile che grandi cambiamenti possano manifestarsi attorno a metà mese. Prima però non dobbiamo trascurare la fase di bel tempo che sta per instaurarsi. L’Alta Pressione sta già entrando sulle regioni occidentali, ma entro qualche giorno si espanderà verso est e seppur ostacolata dal persistente afflusso d’aria fredda sull’Europa orientale, riuscirà a inglobare tutta Italia. Significa bel tempo, significa sole, significa temperature in aumento. Temperature che riprenderanno quota, facilmente e rapidamente. Temperature che a partire da sabato supereranno le medie stagionali e le supereranno di diversi gradi. Prima 3-4°C, poi ...