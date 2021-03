Canale di Suez | una enorme portacontainer blocca il passaggio | cosa sta succedendo?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Unasi è incagliata,ndo ildi. Sembra sia stato un forte vento a provocare l’incidente che ora rende impossibile il traffico e molte altre navi rimangono in attesa.di: una foto su Instagram immortala il grande ingorgo a causa di un incidente Un’stando ilneldi. La foto, con le centinaia di navi in attesa, è stata pubblicata ormai 18 ore fa da Julianne Cona su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julianne Cona (@fallenhearts17) L’incidente sembra essere avvenuto a causa del ...

Advertising

ilpost : È una notizia importante perché potrebbe avere ripercussioni economiche enormi nei prossimi giorni: il canale, crea… - Corriere : Una portacontainer si incastra nel canale di Suez e blocca il traffico - ilpost : Una grande nave si è incagliata e sta bloccando il passaggio nel Canale di #Suez. - deltavictor75 : Quando ce l'hai davvero troppo grosso! Naturalmente non sarà mai il mio caso.?? - Bart1705 : RT @Trenchap: Volevo sapere dai velisti della appena conclusa Coppa un parere sull'incagliamento nel Canale di Suez, grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Suez

11.29 Cargo incagliato,diin tilt Ildiè bloccato da molte ore a causa di un mega - container che si è incagliato. Per rimuoverlo e consentire la ripresa del traffico navale potrebbero essere ...Ildi, una delle principali vie d'acqua del mondo, è rimasto bloccato a causa di un mega - container che si è incagliato. Lo riferiscono vari media, tra cui la Bbc. Sono state mobilitate ...Con un'operazione estremamente delicata, la Rega ha salvato uno scialpinista finito in un crepaccio nel canton Berna, nei pressi del Susten. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ipotermia e feri ...Canale di Suez: nave merci a pieno carico incagliata blocca circolazione 24 Marzo 2021 Salute. Giornata autismo, Binetti a famiglie: Non abbiate paura 24 Marzo 2021 Siracusa. Vasta operazione sulle ...