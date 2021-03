Calcio: Locatelli, 'De Zerbi mi ha cambiato, ho sempre sentito la sua fiducia' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "De Zerbi ha un ruolo fondamentale in me, mi ha cambiato. Mi ha fatto giocare, mi ha dato delle delusioni, abbiamo litigato però ha sempre creduto in me. Mi ha voluto lui al Sassuolo, ho sempre sentito la sua fiducia". Così il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli nel corso di un'intervista a Sky Sport. "Ai primi tempi al Sassuolo non ero facile da gestire, mi arrabbiavo per cose futili. I compagni mi hanno fatto da chioccia, in me hanno sempre visto delle qualità, mi hanno anche difeso col mister in alcune situazioni di campo. Un insieme di cose che mi ha fatto diventare quello che sono", aggiunge il 23enne. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Deha un ruolo fondamentale in me, mi ha. Mi ha fatto giocare, mi ha dato delle delusioni, abbiamo litigato però hacreduto in me. Mi ha voluto lui al Sassuolo, hola sua". Così il centrocampista del Sassuolo Manuelnel corso di un'intervista a Sky Sport. "Ai primi tempi al Sassuolo non ero facile da gestire, mi arrabbiavo per cose futili. I compagni mi hanno fatto da chioccia, in me hannovisto delle qualità, mi hanno anche difeso col mister in alcune situazioni di campo. Un insieme di cose che mi ha fatto diventare quello che sono", aggiunge il 23enne.

