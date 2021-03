Brad Pitt, disperato dalle accuse mosse da Angelina Jolie contro di lui (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una fonte molto vicina a Brad Pitt, il celebre attore di Hollywood ha rivelato sulle pagine di ETOnline che l’attore è devastato dopo aver ricevuto le ennesime accuse di Angelina Jolie. Brad Pitt, l’attore è distrutto dalle accuse di Angelina Jolie a suo discapito (Getty Images)Le accuse di violenza familiare di Angelina Jolie ai danni del suo ex marito Brad Pitt sembrano non finire mai. La vicenda sembrava arrivata al termine, ma a quanto pare le ultime accuse hanno devastato l’attore. Una fonte molto vicina al 2 volte Premio Oscar ha rivelato alcune indiscrezioni sulla vicenda delle ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una fonte molto vicina a, il celebre attore di Hollywood ha rivelato sulle pagine di ETOnline che l’attore è devastato dopo aver ricevuto le ennesimedi, l’attore è distruttodia suo discapito (Getty Images)Ledi violenza familiare diai danni del suo ex maritosembrano non finire mai. La vicenda sembrava arrivata al termine, ma a quanto pare le ultimehanno devastato l’attore. Una fonte molto vicina al 2 volte Premio Oscar ha rivelato alcune indiscrezioni sulla vicenda delle ...

Advertising

a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - RaminNasibov : Benicio DelToro and Brad Pitt - Beppe51134288 : @LaGeisha69 Se questo e possedere una donna...bhe io brad Pitt allora ???? - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Brad si sente come se fosse sempre più isolato dai suoi figli e ne è devastato” #BradPitt #AngelinaJolie https://t.co… - shinezay : Nella mia mente vive libera la scena di brad pitt che interpreta achille e urla eTTTToreEeE -