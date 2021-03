Bologna, Sabatini conferma: «Stiamo valutando Lamela» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Walter Sabatini ha aperto la porta a Erik Lamela per un possibile ritorno in Italia Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, in una intervista a Il Resto del Carlino ha aperto la porta a un possibile trasferimento in rossoblù di Erik Lamela. «Lamela è uno dei nomi che Stiamo vagliando. Mi spiego: Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Walterha aperto la porta a Erikper un possibile ritorno in Italia Walter, direttore sportivo del, in una intervista a Il Resto del Carlino ha aperto la porta a un possibile trasferimento in rossoblù di Erik. «è uno dei nomi chevagliando. Mi spiego:cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo». Leggi su Calcionews24.com

