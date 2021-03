Blocco licenziamenti 2021 prorogato: come funziona, per chi, esclusioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Decreto “Sostegni” approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì 19 marzo, nell’ambito delle misure di sostegno a lavoratori e famiglie, colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, proroga al 30 giugno 2021 il Blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo. Lo stesso Dl estende il divieto al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono alla Cassa in deroga o all’assegno ordinario con causale COVID-19, nonché alla Cassa integrazione salariale operai agricoli. Senza l’intervento del “Sostegni” lo stop ai licenziamenti avrebbe avuto termine il 31 marzo 2021, data quest’ultima prorogata dalla Manovra 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020). come accaduto per le precedenti edizioni del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Decreto “Sostegni” approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì 19 marzo, nell’ambito delle misure di sostegno a lavoratori e famiglie, colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, proroga al 30 giugnoildeicollettivi e per giustificato motivo oggettivo. Lo stesso Dl estende il divieto al 31 ottobreper le aziende che ricorrono alla Cassa in deroga o all’assegno ordinario con causale COVID-19, nonché alla Cassa integrazione salariale operai agricoli. Senza l’intervento del “Sostegni” lo stop aiavrebbe avuto termine il 31 marzo, data quest’ultima prorogata dalla Manovra(Legge numero 178 del 30 dicembre 2020).accaduto per le precedenti edizioni del ...

