Black Widow | la data d' uscita al cinema slitta causa Coronavirus

Advertising

HARRYXBOWER : RT @nasoliscio: VACCINATEVI E METTEVI LE MASCHERINE PERCHÉ BLACK WIDOW MERITA DI ESSERE VISTO AL CINEMA - defenxl3ss : RT @BlackxOlsen: METTETEVI LA FOTTUTISSIMA MASCHERINA CHE IL 9 LUGLIO DEVO ANDARE A VEDERE IL FILM DI BLACK WIDOW AL CINEMA - bcksbrns : RT @BlackxOlsen: Finché è una serie posso anche accettarlo di vederla su Disney+, ma i fottutissimi film no. Stare sul divano sotto una cop… - canyonXmoon__ : RT @BlackxOlsen: METTETEVI LA FOTTUTISSIMA MASCHERINA CHE IL 9 LUGLIO DEVO ANDARE A VEDERE IL FILM DI BLACK WIDOW AL CINEMA - scxrletrogers : RT @BlackxOlsen: Finché è una serie posso anche accettarlo di vederla su Disney+, ma i fottutissimi film no. Stare sul divano sotto una cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Widow

Ancora una volta le incertezze legate alla pandemia di Coronavirus hanno spinto Walt Disney Company a posticipare le date di uscita dei propri film . La mossa più significativa riguarda '' , ma ci sono novità anche per 'Luca', 'Crudelia', 'Shang - Chi And The Legend Of The Ten Rings', 'Assassinio sul Nilo' e molti altri. Vale inoltre la pena di ricordare che già in passato ...A partire dalla Disney che ha rivisto in maniera massiccia i suoi piani di distribuzione modificando il rilascio di titoli attesi come '', 'Crudelia', 'Shang - Chi e la leggenda dei dieci ...La mossa più significativa riguarda 'Black Widow', ma ci sono novità anche per 'Luca', 'Crudelia', 'Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings', 'Assassinio sul Nilo' e molti altri. Vale inoltre la ...Ennesimo cambio di date per alcuni film attesi della Casa di Topolino. "Luca" della Pixar direttamente sulla piattaforma senza passare dalle sale ...