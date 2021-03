Barletta | avvocato interdetto dalla professione Accusa | trattenuti circa duecentomila euro che un' assicurazione aveva liquidato a beneficio del figlio di una vittima di incidente stradale

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadidell’uomo deceduto nel sinistro risarcito dall’associazione.. Quella somma, stando all’, non è giunta a destinazione perché l’ha tenuta per sé l’. Inchiesta della procura di Trani, provvedimento eseguito dai militari della Guardia di finanza nei confronti dell’o Raffaele D Bello: sequestro di beni per la somma in questione. L’per un anno dall’esercizio della. L'articolo...