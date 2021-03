Vittorio Feltri, attacco durissimo a Selvaggia Lucarelli “Capita a tutti …” (Di martedì 23 marzo 2021) Selvaggia Lucarelli è una nota opinionista, parecchio temuta in questi ultimi anni per via del suo carattere così spumeggiante e per il fatto di non mandarle a dire a nessuno. Molto temuta, ma anche molto criticata, in questi ultimi giorni, ad esempio, è stata al centro di un diverbio sorto con Massimo Giletti per una questione legata a Fabrizio Corona. Molto attiva sui social, la Lucarelli utilizza spesso Instagram per esporre i propri pensieri, talvolta molto pungenti, su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo o semplicemente fatti di cronaca. In queste ore, a parlare di lei è stato Vittorio Feltri, il quale, come tutti sappiamo, anche lui non le manda di certo a dire e non ha peli sulla lingua. Ma cosa ha dichiarato il direttore nei riguardi della ... Leggi su baritalianews (Di martedì 23 marzo 2021)è una nota opinionista, parecchio temuta in questi ultimi anni per via del suo carattere così spumeggiante e per il fatto di non mandarle a dire a nessuno. Molto temuta, ma anche molto criticata, in questi ultimi giorni, ad esempio, è stata al centro di un diverbio sorto con Massimo Giletti per una questione legata a Fabrizio Corona. Molto attiva sui social, lautilizza spesso Instagram per esporre i propri pensieri, talvolta molto pungenti, su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo o semplicemente fatti di cronaca. In queste ore, a parlare di lei è stato, il quale, comesappiamo, anche lui non le manda di certo a dire e non ha peli sulla lingua. Ma cosa ha dichiarato il direttore nei riguardi della ...

