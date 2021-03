Turchia-Olanda domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming Qualificazioni Mondiali 2022 (Di martedì 23 marzo 2021) Alle 18:00 di mercoledì 24 marzo Turchia e Olanda scenderanno in campo in occasione della prima giornata della fase a gironi delle Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Si gioca all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul e le due Nazionali vanno a caccia dei tre punti per iniziare al meglio un girone che vede anche Norvegia, Montenegro e Lettonia. Potrete seguire il match in tv in chiaro sul Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Occhi puntati sulla Turchia che è anche la prima avversaria degli azzurri all’Europeo. Insomma, un match da non perdere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Alle 18:00 di mercoledì 24 marzoscenderanno in campo in occasione della prima giornata della fase a gironi delleaidelin Qatar. Si gioca all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul e le due Nazionali vanno a caccia dei tre punti per iniziare al meglio un girone che vede anche Norvegia, Montenegro e Lettonia. Potrete seguire il match in tv insul Canale 20 e insulla piattaforma Mediaset Play. Occhi puntati sullache è anche la prima avversaria degli azzurri all’Europeo. Insomma, un match da non perdere. SportFace.

Advertising

OdeonZ__ : Olanda, i precedenti con la Turchia sorridono. Ma l’ultima trasferta… - sportli26181512 : Olanda, i precedenti con la Turchia sorridono. Ma l’ultima trasferta…: Olanda, i precedenti con la Turchia sorridon… - infoitcultura : Sky o Mediaset? Dove vedere Turchia-Olanda in diretta tv e in streaming, Qualificazioni UEFA Mondiali 2022 - sportnotizie24 : #Turchia-#Olanda, le probabili formazioni: le scelte di Gunes e De Boer - Fantacalciok : Turchia – Olanda: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale -