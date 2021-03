Turchia | Draghi sente Erdogan | preoccupa situazione diritti umani

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una articolata conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di, Recep Tayyip Erdo?an, nel corso della quale è stata espressa anche "zione per ladeiin". Lo si apprende da Palazzo Chigi. "Il colloquio si è concentrato sui rapporti Ue-all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Europeo, sullanel Mediterraneo Orientale e in Libia, nonché sulle sfide globali e sulle priorità della Presidenza italiana del G20. Sono stati inoltre discussi i rapporti bilaterali e le relazioni in ambito multilaterale".

SardiniaPost

... infatti, appena insediatosi il nuovo governo libico, il primo ministro italiano Marioha ... in particolare fraed Egitto. Ancora una volta, l'Italia, che ha forti legami sia con uno che ...Ma si tratterà, per dirla con Mario, di "debito buono". PIAZZA AFFARI +0,26%. VOLKSWAGEN ...54%), travolta dalle vendite su Bbva, banca che realizza circa il 14% dei suoi profitti in. ...