Sud | Draghi | 96 miliardi da fondi coesione | usarli e finire opere

Advertising

fattoquotidiano : La sua Bce s'è schierata coi falchi su Atene, sull'austerità nell'Europa del Sud e la stretta sui salvataggi bancar… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - LuciaMosca1 : ('Sud-Progetti per ripartire', l'intervento del premier Mario Draghi) Segui su: La Notizia -… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Draghi: spendere bene il #recoveryfund è obiettivo primario del governo. #Sud decisivo: abbiamo imparato che tante ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Draghi

Così il premier Mario, intervenendo in videoconferenza all'evento '- Progetti per ripartire' organizzato dalla ministra per il, Mara Carfagna, rimarcando come il governo intenda ...Per il governo di Marioun obiettivo è 'divenire capaci di spendere i fondi' europei a partire da quelli di Next generation Eu 'e farlo bene'. Intervenendo a '- Progetti per ripartire', l'iniziativa di ascolto e ...Roma, 23 mar. (LaPresse) - "Vogliamo fermare l’allargamento del divario e dirigere questi fondi in particolare verso le donne e i giovani. Il nostro, il ...Draghi: "Far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni". Carfagna: "Sud sfida da vincere" ...