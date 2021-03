Siviglia | Papu Gomez riceve una lettera dai bambini di Bergamo e si emoziona

(Di martedì 23 marzo 2021) L’attaccante del, Alejandro, ha lasciato l’Atalanta da qualche mese, ma il suo legame con la città diè rimasto molto forte. I fantastici ricordi lasciati dalhanno spinto ie le bambine dell’asilo comunale di Sotto il Monte Giovanni XXII a scrivergli un’ntein cui auspicano un suo ritorno in nerazzurro., leggendo il bel pensiero, si è commosso ed ha deciso di condividerlo con i suoi followers pubblicando una Instagram story: “Ciao, come stai? Come va a? Ci manchi tanto qui ae speriamo che tu possa tornare a giocare nell’Atalanta un giorno, un bacione e un abbraccio da tutti ie le bambine ...

IlGomez ha lasciato Bergamo per andare a giocare nelnel mercato invernale scorso ma il suo legame con il popolo atalantino è ancora fortissimo. Nei suoi quasi sette anni trascorsi con la ...IldiGomez, OCampos e tanti altri campioni del reparto avanzato non è riuscita a trovare la via del gol contro il Valladolid, almeno fino a quando ci ha pensato Yassine Bounou o se ...Siviglia, l'attaccante Alejandro 'Papu' Gomez riceve una lettera dai bambini di Bergamo e si emoziona. I piccolo hanno anche auspicato un suo ritorno all'Atalanta.Oggi l’ex capitano della Dea ha condiviso su Instagram una letterina ricevuta da bambini e bambine di un asilo della provincia di Bergamo “Ciao Papu, come stai? Come va a Siviglia? Ci manchi tanto qui ...