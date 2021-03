Roma Napoli: Zielinski mette in ginocchio Fonseca – ANALISI TATTICA (Di martedì 23 marzo 2021) Abbiamo visto un Roma Napoli ampiamente dominato dai partenopei che si sono fatti forza anche grazia alla superba prestazione di Zielinski tra le linee Prosegue lo score tremendo della Roma negli scontri diretti. Il crollo casalingo contro il Napoli complica terribilmente la corsa per il quarto posto, con i giallorossi che perdono distacco dalle rivali. Fonseca in conferenza post match si è detto preoccupato per l’inconsistenza TATTICA e mentale dei suoi. La Roma ha avuto problemi enormi in entrambe le fasi, per il Napoli è stato troppo semplice mettere in crisi il sistema rivale. Prima di tutto, i giallorossi hanno faticato in concreto a sviluppare gioco, perdendo tantissimi palloni che generavano ripartenze ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Abbiamo visto unampiamente dominato dai partenopei che si sono fatti forza anche grazia alla superba prestazione ditra le linee Prosegue lo score tremendo dellanegli scontri diretti. Il crollo casalingo contro ilcomplica terribilmente la corsa per il quarto posto, con i giallorossi che perdono distacco dalle rivali.in conferenza post match si è detto preoccupato per l’inconsistenzae mentale dei suoi. Laha avuto problemi enormi in entrambe le fasi, per ilè stato troppo semplicere in crisi il sistema rivale. Prima di tutto, i giallorossi hanno faticato in concreto a sviluppare gioco, perdendo tantissimi palloni che generavano ripartenze ...

