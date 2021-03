Advertising

Napoli : Reja: "Hysaj sta attraversando un momento di splendore" - CalcioNapoli24

L'ex allenatore del Napoli Edy, attuale CT dell'Albania, ha parlato di Elseidin un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve ...C'era sulla panchina azzurra Clint Eastwood (), su quella giallorossa Luciano Spalletti. Fu ... ROMA - NAPOLI 0 - 2 (0 - 2) NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1) : Ospina;, Maksimovic (85' Manolas), ...L’ex allenatore del Napoli Edy Reja, attuale CT dell’Albania, ha parlato di Elseid Hysaj in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e del ...Elseid Hysaj torna in nazionale. Edi Reja, ex allenatore azzurro, chiama il terzino del Napoli per la sua Albania e per gli impegni internazionali ...