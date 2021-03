Ragazzo aggredito, chitarra nuova per Joseph: “Napoli nelle difficoltà mostra amore e solidarietà” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Aveva suscitato l’indignazione del web, l‘aggressione ai danni di un’artista di strada di origini straniere che suona al centro storico di Napoli a cui è stata distrutta la chitarra, che rappresenta, soprattutto in questo momento storico, il suo unico e prezioso mezzo di sostentamento. Alcuni cittadini hanno regalato una chitarra nuova a Joseph che questa mattina è tornato a suonare per le strade della città. La vicenda è stata denunciata pubblicamente da tanti utenti e segnalata anche al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che l’aveva resa nota dopo aver ricevuto segnalazioni di diversi cittadini. “Dopo aver condiviso sui canali social la notizia – scrive Borrelli – , sono arrivati numerosissimi messaggi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Aveva suscitato l’indignazione del web, l‘aggressione ai danni di un’artista di strada di origini straniere che suona al centro storico dia cui è stata distrutta la, che rappresenta, soprattutto in questo momento storico, il suo unico e prezioso mezzo di sostentamento. Alcuni cittadini hanno regalato unache questa mattina è tornato a suonare per le strade della città. La vicenda è stata denunciata pubblicamente da tanti utenti e segnalata anche al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che l’aveva resa nota dopo aver ricevuto segnalazioni di diversi cittadini. “Dopo aver condiviso sui canali social la notizia – scrive Borrelli – , sono arrivati numerosissimi messaggi di ...

Advertising

mara_carfagna : Condanno fermamente il vile attacco ai danni di un ragazzo aggredito, a #Roma, perché baciava il compagno. Questo c… - fanpage : Un lieto fine per Joseph! Una chitarra nuova per il ragazzo aggredito in strada - anteprima24 : ** Ragazzo aggredito, #Chitarra nuova per Joseph: '##Napoli nelle difficoltà mostra amore e solidarietà' **… - vetustissima : RT @fanpage: Un lieto fine per Joseph! Una chitarra nuova per il ragazzo aggredito in strada - APatrignan : RT @fanpage: Un lieto fine per Joseph! Una chitarra nuova per il ragazzo aggredito in strada -