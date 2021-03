Provoca incidente stradale sotto effetto di cocaina | denunciato 30enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Avella hannoun trentenne, ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione psicofisica, con l’aggravante di averto un sinistrocon feriti. I Carabinieri, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito dell’, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, hanno proceduto per il riscontro. E, all’esito dell’esame tossicologico è risultato positivo all’assunzione di. Per il, oltre al ritiro della patente di guida, è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.