Più dehors in città nell’estate 2021: il nuovo regolamento amplia i destinatari (Di martedì 23 marzo 2021) L’estate 2021 vedrà protagonisti i dehors a Bergamo. É questo che ci si aspetta dopo la delibera approvata all’unanimità nella seduta del consiglio comunale di lunedì 22 marzo riguardante la “modifica e integrazione del vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti”. L’intento, infatti, è di aiutare anche quegli esercenti che non hanno spazio per un dehor nelle immediate vicinanze del loro locale. La grande novità approvata nella seduta a distanza del consiglio è che i commercianti potranno installare il proprio “esterno” anche sul lato opposto della strada. Sarà compito, però, dei locali garantire la sicurezza dei clienti anche per gli attraversamenti. Con l’ordine del giorno presentato dal consigliere leghista Alberto Ribolla, diventa flessibile anche il limite dei 50cm ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) L’estatevedrà protagonisti ia Bergamo. É questo che ci si aspetta dopo la delibera approvata all’unanimità nella seduta del consiglio comunale di lunedì 22 marzo riguardante la “modifica e integrazione del vigenteper l’occupazione di suolo pubblico constagionali e permanenti”. L’intento, infatti, è di aiutare anche quegli esercenti che non hanno spazio per un dehor nelle immediate vicinanze del loro locale. La grande novità approvata nella seduta a distanza del consiglio è che i commercianti potranno installare il proprio “esterno” anche sul lato opposto della strada. Sarà compito, però, dei locali garantire la sicurezza dei clienti anche per gli attraversamenti. Con l’ordine del giorno presentato dal consigliere leghista Alberto Ribolla, diventa flessibile anche il limite dei 50cm ...

