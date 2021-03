Napoli, terrore in tangenziale con un’auto in fiamme (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In prossimità dell’uscita della tangenziale di Capodichino una smart ha preso fuoco terrorizzando tutte le auto che transitavano nella zona. Le fiamme sono state così alte che erano visibili a centinaia di metri di distanza. Fortunatamente l’auto era vuota e probabilmente chi ha subito il danno è riuscito a scappare anche se si attendono aggiornamenti sulla vicenda. Intanto a breve si recheranno sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In prossimità dell’uscita delladi Capodichino una smart ha preso fuoco terrorizzando tutte le auto che transitavano nella zona. Lesono state così alte che erano visibili a centinaia di metri di distanza. Fortunatamente l’auto era vuota e probabilmente chi ha subito il danno è riuscito a scappare anche se si attendono aggiornamenti sulla vicenda. Intanto a breve si recheranno sul posto i vigili del fuoco per domare le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, terrore in tangenziale con un'auto in fiamme (VIDEO) ** - Andrea842631710 : @frankfn9 @SpudFNVPN Tu scherzi, quello benitez ha portato comunque reina. È stato contattato per subentrare. Ma si… - titty_napoli : RT @DribblingWorld: Momenti di terrore per il Napoli Twitter. Si scalda Bakayoko ?? #RomaNapoli - DribblingWorld : Momenti di terrore per il Napoli Twitter. Si scalda Bakayoko ?? #RomaNapoli - guidobianchi11 : @Agenzia_Ansa Tra poco saranno Roma, Torino, Milano, Palermo, Napoli ecc ecc poi vediamo dove ve le metterete le mu… -