Musetti-Mmoh in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Lorenzo Musetti è opposto a Michael Mmoh al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giovanissimo azzurro torna in campo dopo lo splendido cammino in quel di Acapulco, che gli ha permesso di agguantare la top-100. Ci sono punti pesantissimi in palio nel torneo sul cemento americano: si preannuncia una sfida equilibrata con il padrone di casa. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 24 o giovedì 25 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Lorenzoè opposto a Michaelal primo turno deldi. Il giovanissimo azzurro torna in campo dopo lo splendido cammino in quel di Acapulco, che gli ha permesso di agguantare la top-100. Ci sono punti pesantissimi in palio nel torneo sul cemento americano: si preannuncia una sfida equilibrata con il padrone di casa. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 24 o giovedì 25 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

Advertising

andreapezzoni87 : Tutto pronto a Miami per il primo Masters 1000 della stagione! Italia in tabellone con 6 atleti. Travaglia ??? Tiaf… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: Primi turni ???? Fognini (bye 2T Korda ?? Albot) Sinner (bye 2T Gaston ?? Koepfer Sonego (bye 2T Verdasco ?? qualif.) Travag… - infoitsport : Masters 1000 Miami 2021: Koepfer o Gaston sulla strada di Sinner, Musetti all'esordio con Mmoh - WeAreTennisITA : Primi turni ???? Fognini (bye 2T Korda ?? Albot) Sinner (bye 2T Gaston ?? Koepfer Sonego (bye 2T Verdasco ?? qualif.) Tr… - oktennis : I sorteggi degli italiani ???? al @MiamiOpen [10] Fognini (bye al 1t) vs Albot/Korda [21] Sinner (bye al 1t) vs Gas… -