Microsoft pronta ad acquistare Discord per 10 miliardi di dollari. L’indiscrezione di Bloomberg (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Bloomberg, Microsoft sarebbe pronta ad acquistare Discord per una cifra che si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari. Al momento non è giunta nessuna conferma, nè da parte del gigante di Redmond nè tantomeno dalla piattaforma statunitense (molto nota anche nel mondo esports, ndr), ma sono ormai moltissime le voci che parlano di questa trattativa in corso. GamesBeat ha fatto presente che Discord non avrebbe assoluta necessità di vendere e che aprirebbe alla trattativa solo in caso di acquirenti “reali”, ovvero quei “colossi” che avrebbero i fondi necessari per completare l’operazione. “È difficile capire la differenza tra un serio tentativo di acquisizione e un sondaggio”, ha detto una fonte a GamesBeat. “La realtà è che ... Leggi su esports247 (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo quanto riportato dasarebbeadper una cifra che si aggira intorno ai 10di. Al momento non è giunta nessuna conferma, nè da parte del gigante di Redmond nè tantomeno dalla piattaforma statunitense (molto nota anche nel mondo esports, ndr), ma sono ormai moltissime le voci che parlano di questa trattativa in corso. GamesBeat ha fatto presente chenon avrebbe assoluta necessità di vendere e che aprirebbe alla trattativa solo in caso di acquirenti “reali”, ovvero quei “colossi” che avrebbero i fondi necessari per completare l’operazione. “È difficile capire la differenza tra un serio tentativo di acquisizione e un sondaggio”, ha detto una fonte a GamesBeat. “La realtà è che ...

