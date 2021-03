Meghan Markle e Harry sposati in segreto? ‘The Sun’ esibisce il certificato che li sbugiarda (Di martedì 23 marzo 2021) Meghan Markle non ha sposato Harry in segreto, con una cerimonia intima, tre giorni prima delle nozze ufficiali – come viceversa dichiarato dall’attrice statunitense durante l’intervista con Oprah. LEGGI ANCHE => Razzismo, pensieri suicidi, lacrime: l’intervista a Meghan e Harry scatena un sisma e la casa reale pensa alla ritorsione La coppia reale si è unita in matrimonio solo il 19 maggio 2018 ‘The Sun’ e il certificato nuziale tra Harry e Meghan: non c’è stata una cerimonia segreta Le bugie vengono a galla diceva un proverbio delle nostre nonne e The Sun ha fornito prove inconfutabili: non c’è stata alcuna cerimonia segreta tra Harry e Meghan ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021)non ha sposatoin, con una cerimonia intima, tre giorni prima delle nozze ufficiali – come viceversa dichiarato dall’attrice statunitense durante l’intervista con Oprah. LEGGI ANCHE => Razzismo, pensieri suicidi, lacrime: l’intervista ascatena un sisma e la casa reale pensa alla ritorsione La coppia reale si è unita in matrimonio solo il 19 maggio 2018e ilnuziale tra: non c’è stata una cerimonia segreta Le bugie vengono a galla diceva un proverbio delle nostre nonne e The Sun ha fornito prove inconfutabili: non c’è stata alcuna cerimonia segreta tra...

