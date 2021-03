Mattarella al Csm fa gli auguri alla ministra della Giustizia Cartabia per l’incarico: “Attese riforme necessarie e importanti” (Di martedì 23 marzo 2021) “La guida del ministero della Giustizia è sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese e lo è particolarmente in questo periodo, sia per gli adempimenti nell’ambito del recovery plan sul settore della Giustizia, sia per quanto riguarda le Attese di necessari e importanti interventi riformatori oggetto di confronto in Parlamento”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiudendo il plenum straordinario del Csm e augurando buon lavoro alla neo-ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “La guida del ministeroè sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese e lo è particolarmente in questo periodo, sia per gli adempimenti nell’ambito del recovery plan sul settore, sia per quanto riguarda ledi necessari einterventi riformatori oggetto di confronto in Parlamento”. Così il presidenteRepubblica Sergio, chiudendo il plenum straordinario del Csm e augurando buon lavoroneo-, Marta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

