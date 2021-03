L' ignobile gesto di un 17enne | prova a rapinare e accoltella una donna che fa jogging

(Di martedì 23 marzo 2021) Ennesimo gravenei confronti di una, che adesso rischia la vita in ospedale. A Mogliano Veneto, nel Trevigiano, un ragazzo in bicicletta ha aggredito la 26enne, Marta Novello, che stava ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ignobile gesto

Il Dubbio

Il, secondo quanto riferito dai militari, sarebbe stato compiuto allo scopo di mettere a segno una rapina.Avete presente Alberto Sordi nel film I vitelloni quando fa la pernacchia e ildell'ombrello ... è una cosa, e ripeto:, che grida vendetta. E vergogna a giornali e tv che non ...La 26enne Marta Novello ha provato a reagire ma è stata raggiunta da diverse coltellate: trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad accorgersi di quanto accaduto un gruppo di operai ...Le galline erano considerate di famiglia e rappresentavano un aiuto per ragazzi disabili e fragili che se ne prendevano cura.