Letta-Conte | rose ma anche spine Dialogo Pd-M5S tra stop and go

Enrico Letta e Giuseppe Conte. Quello di domani sarà l'incontro tra due leader politici - entrambi ex presidenti del Consiglio -, ma anche tra due professori. Il primo infatti è da poco tornato da Parigi dove ha diretto la Scuola di affari internazionali di Science Po, l'Istituto di studi politici dal quale si è dimesso proprio ascoltando il richiamo della politica.

petergomezblog : Asse Conte-Letta, chi rema contro? - fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - petergomezblog : Letta: “Alleanza con M5s per battere la destra. Conte leader è buona notizia, sicuro che ci capiremo. Dialogo con R… - balestro_beppe : RT @BenedettaFrucci: Letta domani vedrà Conte. Con buona pace di chi lo incensava. Come scrissi fin dall’inizio, la linea è quella di Zinga… - danieledv79 : RT @ottogattotto: #Conte sarebbe pronto a intentare una causa contro Rousseau. (si pronuncia Russò, si legge #Casaleggio). #Letta rischia d… -