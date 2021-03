Le parole con cui Cesare Prandelli ha salutato il mondo del calcio (Di martedì 23 marzo 2021) Spiegate le sue dimissioni dalla Fiorentina: Prandelli ha dato l’addio al calcio attraverso una lettera, “devo ritrovarmi” ha scritto Le dimissioni di Cesare Prandelli hanno sollevato perplessità e dubbi sulle motivazioni che lo hanno spinto verso questo gesto. La risposta è facilmente riscontrabile nella lettera con cui l’allenatore di Orzinuovi ha salutato la Fiorentina ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021) Spiegate le sue dimissioni dalla Fiorentina:ha dato l’addio alattraverso una lettera, “devo ritrovarmi” ha scritto Le dimissioni dihanno sollevato perplessità e dubbi sulle motivazioni che lo hanno spinto verso questo gesto. La risposta è facilmente riscontrabile nella lettera con cui l’allenatore di Orzinuovi hala Fiorentina ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Ibrahimovic, il rinnovo con il #Milan e la commozione in conferenza stampa: le sue parole - martaottaviani : #Fontana è davvero senza ritegno. Chiede le dimissioni vertici #aria come se questa non avesse nulla a che vedere c… - chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - mitsouko1 : RT @_DAGOSPIA_: LAURA BOLDRINI SPUTTANATA DALLE DONNE CHE HANNO LAVORATO CON LEI: NON PAGATE E SVILITE NEL LAVORO - Antonio22024399 : Quando in Cina decisero a tavolino di diffondere il virus ,a fine riunione si chiuse tutto con due parole emblemati… -