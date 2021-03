Le lacrime di Fedez mentre culla Vittoria: tutti pazzi di Baby V (Di martedì 23 marzo 2021) Non poteva mancare la prima storia di Chiara Ferragni dalla clinica di Milano dove ha partorito. E poche ore dopo l’annuncio della nascita della piccola Vittoria, ecco il primo video che ci mostra Fedez in tutto il suo splendore! Del resto chi segue i Ferragnez sa bene quanto il rapper sia emotivo. Lo ha dimostrato sul palco di Sanremo, lo dimostra giorno per giorno ai suoi follower. Come non pensare che vedendo la piccola Vittoria e potendola cullare per la prima volta, non si sarebbe commosso? Ed è Chiara che fa commuovere tutti mostrando suo marito alle prese con le prime coccole mentre nel mondo, sui social, “Vittoria” e “Baby V” sono in tendenza a dimostrazione di quanto a famiglia Ferragnez sia amata davvero da tutti! La cosa più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Non poteva mancare la prima storia di Chiara Ferragni dalla clinica di Milano dove ha partorito. E poche ore dopo l’annuncio della nascita della piccola, ecco il primo video che ci mostrain tutto il suo splendore! Del resto chi segue i Ferragnez sa bene quanto il rapper sia emotivo. Lo ha dimostrato sul palco di Sanremo, lo dimostra giorno per giorno ai suoi follower. Come non pensare che vedendo la piccolae potendolare per la prima volta, non si sarebbe commosso? Ed è Chiara che fa commuoveremostrando suo marito alle prese con le prime coccolenel mondo, sui social, “” e “V” sono in tendenza a dimostrazione di quanto a famiglia Ferragnez sia amata davvero da! La cosa più ...

luca_catone : Ho sempre detto che quelli coi tatuaggi fanno i duri ma è solo una maschera! Prende in braccio Vittoria, papà Fedez… - Hanker5409 : RT @edser_manips: Fedez che piange commosso, mentre tiene in braccio Vittoria nella storia di Chiara, mi fa troppo immaginare Kerem e su* f… - Khatia1996 : RT @edser_manips: Fedez che piange commosso, mentre tiene in braccio Vittoria nella storia di Chiara, mi fa troppo immaginare Kerem e su* f… - aleerigamontii : RT @rosesroundhes: sono in lacrime sei un papà meraviglioso fede @Fedez - ccheccazz : in tutto questo il video dove fedez piange con in braccio vittoria mi ha fatto riempire due bottiglie di lacrime ???? -