Lazio zona rossa, ospedali non sono in crisi per covid (Di martedì 23 marzo 2021) Nel Lazio, zona rossa per l'epidemia covid, "la situazione negli ospedali è sotto controllo". Lo dice all'Adnkronos Salute Guido Coen Tirelli, segretario regionale Anaao Lazio, il sindacato dei medici e dirigenti ospedalieri. Secondo il bollettino di ieri, nella regione sono stati registrati 1.407 nuovi contagi, con 2.678 ricoverati e 341 pazienti in terapia intensiva. "La condizione di afflusso nei pronto soccorso non è molto superiore a quella normale, è chiaro – sottolinea Coen – che ci sono più pazienti covid che pazienti normali, ma la situazione non è paragonabile a un anno fa, le cose vanno molto meglio. Un po' perché abbiamo capito come si cura, un po' forse perché è meno virulento ma la gente va meno in ...

