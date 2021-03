Lady Gaga e Al Pacino in Via del Condotti, il set di House of Gucci si sposta a Roma (Di martedì 23 marzo 2021) La troupe di House of Gucci si sposta a Roma, in Via dei Condotti, dove un'elegantissima Lagy Gaga e Al Pacino sono impegnati nei nuovi ciak del film di Ridley Scott. Dopo le riprese sul Lago di Como, la troupe di House of Gucci si sposta a Roma: Lady Gaga e Al Pacino avvistati (e immortalati dai paparazzi) sul set in Via dei Condotti con indosso gli abiti di scena: lei, elegantissima, in pelliccia e abito rosso, lui con un panciotto e completo beige. Le riprese di House of Gucci sono attualmente in corso a Roma nei pressi di Via del Condotti e Piazza di Spagna, non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) La troupe diofsi, in Via dei, dove un'elegantissima Lagye Alsono impegnati nei nuovi ciak del film di Ridley Scott. Dopo le riprese sul Lago di Como, la troupe diofsie Alavvistati (e immortalati dai paparazzi) sul set in Via deicon indosso gli abiti di scena: lei, elegantissima, in pelliccia e abito rosso, lui con un panciotto e completo beige. Le riprese diofsono attualmente in corso anei pressi di Via dele Piazza di Spagna, non ...

