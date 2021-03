Lady Gaga e Al Pacino, a Roma sul set di «House of Gucci» (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i ciak a Gressoney, a Milano e sul Lago di Como, il set di «House of Gucci» è tornato a Roma, in pieno centro. A catturare l’attenzione dei fotografi, Lady Gaga e Al Pacino, immortalati insieme in via dei Condotti con gli abiti di scena: lei in pelliccia e abito rosso, lui con un panciotto e completo beige. Circondati da un esercito di comparse e dai membri della troupe, tutti rigorosamente in mascherina.? Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i ciak a Gressoney, a Milano e sul Lago di Como, il set di «House of Gucci» è tornato a Roma, in pieno centro. A catturare l’attenzione dei fotografi, Lady Gaga e Al Pacino, immortalati insieme in via dei Condotti con gli abiti di scena: lei in pelliccia e abito rosso, lui con un panciotto e completo beige. Circondati da un esercito di comparse e dai membri della troupe, tutti rigorosamente in mascherina.?

