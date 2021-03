La Lega in privato chiede all’Ue di difendere i diritti dei Big Pharma (Di martedì 23 marzo 2021) Buon viso a cattivo gioco: deve essere questo il mantra della Lega. Sarà che è in campagna elettorale 365 giorni l’anno, e sono in grado di farla anche quando si tratta della salute pubblica. Se da una parte gli eurodeputati del Carroccio fanno finta di battersi per ottenere un vaccino anti covid libero e accessibile a tutti, contemporaneamente hanno anche presentato una lettera riservata a Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute. L’oggetto? difendere la “proprietà intellettuale” delle case farmaceutiche che detengono i brevetti. E tutelare, di fatto, gli interessi dei Big Pharma. Vaccino anti covid, il doppio gioco della Lega Come riporta Fanpage.it, il documento è stato firmato da Gianna Gancia, eurodeputata e moglie di Roberto Calderoli, così come da Matteo Adinolfi e Lucia Vuolo. Ed è stato ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) Buon viso a cattivo gioco: deve essere questo il mantra della. Sarà che è in campagna elettorale 365 giorni l’anno, e sono in grado di farla anche quando si tratta della salute pubblica. Se da una parte gli eurodeputati del Carroccio fanno finta di battersi per ottenere un vaccino anti covid libero e accessibile a tutti, contemporaneamente hanno anche presentato una lettera riservata a Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute. L’oggetto?la “proprietà intellettuale” delle case farmaceutiche che detengono i brevetti. E tutelare, di fatto, gli interessi dei Big. Vaccino anti covid, il doppio gioco dellaCome riporta Fanpage.it, il documento è stato firmato da Gianna Gancia, eurodeputata e moglie di Roberto Calderoli, così come da Matteo Adinolfi e Lucia Vuolo. Ed è stato ...

