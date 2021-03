Isola dei Famosi 2021, sapete dove si svolgerà la finale? Probabile cambio di programma (Di martedì 23 marzo 2021) La finale de L’Isola dei Famosi dove si svolgerà? Ecco la notizia che potrebbe cambiare letteralmente i piani del programma! L’Isola dei Famosi 2021 sta già regalando tantissime sorprese e colpi di scena nonostante sia iniziato da solo una settimana. Il reality è già a meno due naufraghi: il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021) Lade L’deisi? Ecco la notizia che potrebbe cambiare letteralmente i piani del! L’deista già regalando tantissime sorprese e colpi di scena nonostante sia iniziato da solo una settimana. Il reality è già a meno due naufraghi: il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - trashastrale : RT @framarin: Gli account più influenti della 3a puntata dell'#Isola @trash_italiano @Ri_Ghetto @trashbiccis @trashastrale @tommaso_zorzi… - Emyli009 : RT @_goldevn: e del gf non si può parlare e di sanremo non si può parlare dell’isola manco, di politica no, il covid che palle è un anno, a… -