Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi s'infuria con Akash Kumar: è guerra a distanza (Di martedì 23 marzo 2021) L'Isola dei famosi 2021 ha registrato la prima sfuriata di Ilary Blasi nei riguardi di Akash Kumar, un momento tv molto dibattuto dai telespettatori, soprattutto in rete. L'occasione è la terza puntata del format, che ha decretato l'eliminazione dell'influencer dallo sguardo di ghiaccio, a cui la conduttrice ha proposto di restare all'ultima spiaggia del gioco. Un'offerta che lui non ha accettato, con una riserva di fuoco. Akash, infatti, ha poi dichiarato che il suo piano era di partecipare al gioco honduregno solo per pochi giorni, il che che ha scatenato la reazione furiosa della Blasi, dividendo così l'opinione dell'occhio pubblico.

