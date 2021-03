E’ solo un gioco: terzo capitolo di Màkari (Di martedì 23 marzo 2021) Con “É solo un gioco” Màkari va verso l’ultima puntata della stagione, che sarà trasmessa lunedì 29 marzo su Rai 1. La fiction diretta da Michele Soavi continua a vincere gli ascolti del lunedì sera. Si è addirittura alzato il numero rispetto alla scorsa settimana che aveva registrato 6.196 milioni con il 25.9%. Ieri sera invece 6.389 milioni di spettatori hanno visto Màkari per uno share del 26.5 %. Quindi il risultato è ottimo per la produzione, il cast e Rai1. É solo un gioco diretto da Michele Soavi La fiction, dalle inquadrature con i campi e i piani di ripresa, dalla scelta dei luoghi, dalla scelta della luce giusta nelle riprese, fanno sì che il prodotto finito appaia agli occhi dello spettatore per quel che è: un pregevole prodotto televisivo. Non potrebbe essere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Con “Éunva verso l’ultima puntata della stagione, che sarà trasmessa lunedì 29 marzo su Rai 1. La fiction diretta da Michele Soavi continua a vincere gli ascolti del lunedì sera. Si è addirittura alzato il numero rispetto alla scorsa settimana che aveva registrato 6.196 milioni con il 25.9%. Ieri sera invece 6.389 milioni di spettatori hanno vistoper uno share del 26.5 %. Quindi il risultato è ottimo per la produzione, il cast e Rai1. Éundiretto da Michele Soavi La fiction, dalle inquadrature con i campi e i piani di ripresa, dalla scelta dei luoghi, dalla scelta della luce giusta nelle riprese, fanno sì che il prodotto finito appaia agli occhi dello spettatore per quel che è: un pregevole prodotto televisivo. Non potrebbe essere ...

