Draghi non ci casca! Ecco chi (non) c’era alla kermesse di Huawei (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattina Huawei Italia ha inaugurato, con sei mesi d’anticipo rispetto all’agenda precedentemente presentata, il suo Cyber Security Transparency Centre di Roma, annunciato a fine settembre. Come detto in autunno, l’intento è “aprire la nostra pancia” alle terze parti per dimostrare che non ha nulla da nascondere, ha spiegato Luca Piccinelli, head of cybersecurity di Huawei Italia. E così tra gli ospiti della prima tavola c’erano i chief technology officer dei principali operatori (Michele Gamberini di Tim, Andrea Lasagna di Fastweb, Paolo Perfetti di Open Fiber, Fabrizio Rocchio di Vodafone, Cosimo Buccella di Linkem e Benoit Hanssen di Wind). CHE TEMPISMO! A settembre Huawei Italia aveva annunciato la nascita del centro negli stessi momenti in cui l’allora segretario di Stato americano Mike Pompeo arrivava a ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattinaItalia ha inaugurato, con sei mesi d’anticipo rispetto all’agenda precedentemente presentata, il suo Cyber Security Transparency Centre di Roma, annunciato a fine settembre. Come detto in autunno, l’intento è “aprire la nostra pancia” alle terze parti per dimostrare che non ha nulla da nascondere, ha spiegato Luca Piccinelli, head of cybersecurity diItalia. E così tra gli ospiti della prima tavolano i chief technology officer dei principali operatori (Michele Gamberini di Tim, Andrea Lasagna di Fastweb, Paolo Perfetti di Open Fiber, Fabrizio Rocchio di Vodafone, Cosimo Buccella di Linkem e Benoit Hanssen di Wind). CHE TEMPISMO! A settembreItalia aveva annunciato la nascita del centro negli stessi momenti in cui l’allora segretario di Stato americano Mike Pompeo arrivava a ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE /2 Spezzatino. “Renzi è euforico per l’effetto Draghi sulla politica italiana: ‘Nel 2023 il… - Agenzia_Ansa : Nelle prossime ore arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronto ad aiutare le… - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Se #Draghi, che è un liberista, decide di bloccare 250mila dosi di AstraZeneca, dà… - Barbara68545184 : RT @Libero_official: Angela #Merkel ha esteso il lockdown tedesco fino al 18 aprile e Mario #Draghi intende fare lo stesso in Italia: dopo… - Libero_official : Angela #Merkel ha esteso il lockdown tedesco fino al 18 aprile e Mario #Draghi intende fare lo stesso in Italia: do… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi non Brindisi, 15 sanitari non si vaccinano: la Asl li mette in ferie forzate La soluzione non si presenta facile perché proprio in queste ore Brindisi sta riaprendo il reparto ... Il virologo Roberto Burioni ha più volte sollecitato il premier Draghi ad assumere decisioni che ...

Vaccini: disastro delle Regioni Leghiste, la cura è Poste Spa Ecco allora spiegato perché il governo Draghi cerca di correre ai ripari in aiuto alle Regioni in ... ma " a quanto pare " la maggior parte degli amministratori non intende ammettere di aver bisogno d'...

Mario Draghi, il premier che non vende pentole L'HuffPost Sud: Draghi, “96 mld da fondi coesione, usarli e finire opere” Nel 2017 sono state 647 non completate, 70% al Mezzogiorno per un valore di 2 mld: uno spreco quello delle incompiute che ora il governo Draghi vuole recuperare. “Per la prima volta da tempo, abbiamo ...

Ddl concorrenza, l'Antitrust segnala a Draghi le priorità per la ripresa Ma anche togliere i vincoli al settore dei commercio al dettaglio, sbloccare la possibilità di realizzare termovalorizzatori sul territorio e, non ultimo ... l'invito del presidente del Consiglio ...

La soluzionesi presenta facile perché proprio in queste ore Brindisi sta riaprendo il reparto ... Il virologo Roberto Burioni ha più volte sollecitato il premierad assumere decisioni che ...Ecco allora spiegato perché il governocerca di correre ai ripari in aiuto alle Regioni in ... ma " a quanto pare " la maggior parte degli amministratoriintende ammettere di aver bisogno d'...Nel 2017 sono state 647 non completate, 70% al Mezzogiorno per un valore di 2 mld: uno spreco quello delle incompiute che ora il governo Draghi vuole recuperare. “Per la prima volta da tempo, abbiamo ...Ma anche togliere i vincoli al settore dei commercio al dettaglio, sbloccare la possibilità di realizzare termovalorizzatori sul territorio e, non ultimo ... l'invito del presidente del Consiglio ...