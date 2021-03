Diritti e tutele per i rider | un accordo in Toscana

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo l’elezione del primo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei(per Just Eat), è sempre dallache arriva unsindacale con una piattaforma digitale di food delivery. Si tratta della Tadan, una start up operativa da meno di un anno che impiega circa 70 ciclofattorini a Firenze, Pisa e Livorno, e che punta a estendersi a breve su tutto il territorio toscano (e non solo). Un’azienda che ha accettato di contrattare con la Nidil Cgil una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FitCislToscana : RT @ragazzini_p: #22marzo ??Solidarietà e sostegno ai lavoratori di #Amazon che oggi sono stati costretti ad incrociare le braccia per porta… - CuoghiFausto : RT @ragazzini_p: #22marzo ??Solidarietà e sostegno ai lavoratori di #Amazon che oggi sono stati costretti ad incrociare le braccia per porta… - cesarebrogi1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Bernie Sanders (@BernieSanders) e Alexandria Ocasio Cortez (@AOC) sono considerati degli est… - BeltramoPaolo : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa ??#UE ha DIRITTI TUTELE & WELFARE unici al Mondo ??#PIL comparabile a #USA e #Cina Nessun si… - _DoIEvenExist : Comunque eccomi di nuovo qui che affianco rt del video di fratoianni che alla camera difende e chiede diritti e tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti tutele

" Partecipiamo tutti alla giornata di sciopero, sosteniamo la mobilitazione chiedendoper i rider e astenendoci dalle ordinazioni sulle piattaforme di delivery, ricordando che dietro ..."Il lavoro in somministrazione che, giova sempre ricordarlo, è l'istituto che nella flessibilità assicura maggioriin capo al lavoratore, si è dimostrato - sottolinea Di Maio - pure ...Firenze – Un accordo sindacale, il primo in Toscana, è stato siglato ieri tra Tadan, la prima piattaforma digitale di food delivery al 100% toscana, e le categorie di Nidil Cgil di Firenze, Pisa, Livo ...I rider chiedono ai clienti di non ordinare nulla venerdì 26 giorno dello sciopero PALERMO – Rider pronti a scioperare, in tutta Italia, per l’inter giornata del 26 febbraio. A Palermo la manifestazio ...