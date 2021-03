Di Maio, Blinken e il commercio internazione (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi e domani a Bruxelles si tiene la riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Inizia oggi 23 marzo a mezzogiorno e termina nel primo pomeriggio di domani. Vi parteciperà il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Al di là dei temi consueti all’ordine del giorno dell’alleanza atlantica, in occasione di questo appuntamento, si terrà un incontro tra Di Maio ed il nuovo Segretario di Stato americano, Antony (detto Tony) Blinken. È un primo ed importante “faccia a faccia”. Blinken viene dalla carriera diplomatica Usa. Nato a New York nell’aprile del 1962, dopo una laurea in legge ad Harvard e le prime esperienze lavorative come avvocato, è entrato nel dipartimento di Stato durante l’amministrazione Clinton non per nomina politica ma in seguito a regolare concorso, il selettivo ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi e domani a Bruxelles si tiene la riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Inizia oggi 23 marzo a mezzogiorno e termina nel primo pomeriggio di domani. Vi parteciperà il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di. Al di là dei temi consueti all’ordine del giorno dell’alleanza atlantica, in occasione di questo appuntamento, si terrà un incontro tra Died il nuovo Segretario di Stato americano, Antony (detto Tony). È un primo ed importante “faccia a faccia”.viene dalla carriera diplomatica Usa. Nato a New York nell’aprile del 1962, dopo una laurea in legge ad Harvard e le prime esperienze lavorative come avvocato, è entrato nel dipartimento di Stato durante l’amministrazione Clinton non per nomina politica ma in seguito a regolare concorso, il selettivo ...

Advertising

ECFRRoma : ???????'Presentarsi al vertice con Blinken dopo la visita in #Libia significa anche aver qualcosa da riferire agli all… - FedeScipio : RT @formichenews: ?? @luigidimaio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington che il ministro italiano avrà con @SecBlinken nei pro… - cbertolotti1 : RT @de_f_t: Di Maio in Libia per incontri con la nuova autorità esecutiva. Due cose non di poco conto: 1) è il primo occidentale a visitar… - formichenews : RT @de_f_t: Di Maio in Libia per incontri con la nuova autorità esecutiva. Due cose non di poco conto: 1) è il primo occidentale a visitar… - TaszuC : RT @formichenews: ?? @luigidimaio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington che il ministro italiano avrà con @SecBlinken nei pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Blinken Russia, clima e Afghanistan. L'agenda di Tony Blinken alla Nato Con Luigi Di Maio e colleghi, ci sarà per la prima volta il segretario di Stato americano Tony Blinken , oggi collegato intanto con il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Il capo della diplomazia Usa ha ...

I russi alla battaglia navale nel Mediterraneo. Parla l'amm. Sanfelice Ieri Di Maio era a Tripoli alla vigilia del primo bilaterale con Tony Blinken, segretario di Stato americano. Giovedì scorso, a Roma c'era Josep Borrell. Stiamo recuperando terreno? L'Italia dà il ...

Di Maio, Blinken e il commercio internazione Formiche.net Russia, clima e Afghanistan. L’agenda di Tony Blinken alla Nato Al via la settimana europea di Tony Blinken, segretario di Stato Usa, che domani debutterà alla Nato con Luigi Di Maio e colleghi ...

Di Maio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington La visita a sorpresa di Di Maio in Libia anticipa di pochi giorni l’incontro bilaterale con il segretario di Stato americano Blinken ...

Con Luigi Die colleghi, ci sarà per la prima volta il segretario di Stato americano Tony, oggi collegato intanto con il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Il capo della diplomazia Usa ha ...Ieri Diera a Tripoli alla vigilia del primo bilaterale con Tony, segretario di Stato americano. Giovedì scorso, a Roma c'era Josep Borrell. Stiamo recuperando terreno? L'Italia dà il ...Al via la settimana europea di Tony Blinken, segretario di Stato Usa, che domani debutterà alla Nato con Luigi Di Maio e colleghi ...La visita a sorpresa di Di Maio in Libia anticipa di pochi giorni l’incontro bilaterale con il segretario di Stato americano Blinken ...