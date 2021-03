Chiara Ferragni e Fedez, è nata la figlia Vittoria: il messaggio sui social (Di martedì 23 marzo 2021) “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria”. Con questa frase Fedez ha annunciato su Instagram la nascita di Vittoria, la secondogenita della coppia più famosa d’Italia. Nella foto pubblicata dal rapper, Chiara Ferragni tiene in braccio la piccola: il post ha ricevuto migliaia di like e commenti dopo pochi minuti dalla pubblicazione. View this post on Instagram A post shared by Fedez (@Fedez) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) “23 Marzo 2021. La nostra”. Con questa fraseha annunciato su Instagram la nascita di, la secondogenita della coppia più famosa d’Italia. Nella foto pubblicata dal rapper,tiene in braccio la piccola: il post ha ricevuto migliaia di like e commenti dopo pochi minuti dalla pubblicazione. View this post on Instagram A post shared by(@) L'articolo proviene da Italia Sera.

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria #chiaraferragni - mikeymysun : RT @lastgiuli: chiara ferragni: sto aspettando il parto tutta italia: STIAMO - equindinanana : RT @believeinmusic_: Apro instagram e mi ritrovo come prima foto Chiara Ferragni che ha partorito baby vittoria ora casco a terra dall’emoz… -