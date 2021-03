Caruso-Uchiyama in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) Salvatore Caruso sfida Yasutaka Uchiyama al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giocatore di Avola debutta nel torneo americano dopo una buona prima parte di stagione. Non è un ostacolo insormontabile quello rappresentato dal giapponese: tanti punti in palio già per il secondo turno nel primo ‘Mille’ stagionale. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 24 o giovedì 25 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Salvatoresfida Yasutakaal primo turno deldi. Il giocatore di Avola debutta nel torneo americano dopo una buona prima parte di stagione. Non è un ostacolo insormontabile quello rappresentato dal giapponese: tanti punti in palio già per il secondo turno nel primo ‘Mille’ stagionale. La sfida è in programma nella giornata di mercoledì 24 o giovedì 25 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

